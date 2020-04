La Lombardia aumenta il periodo di quarantena a 28 giorni. Galli: “In Regione i casi sono 10 volte di quelli accertati” (Di domenica 12 aprile 2020) In Lombardia il periodo di quarantena è stato aumentato a 28 giorni. Ecco perché. MILANO – In Lombardia il periodo di quarantena è stato aumentato da 14 a 28 giorni. La decisione è stata annunciata dall’assessore al Welfare, Giulio Gallera, nella consueta conferenza stampa. “Sta uscendo una linea guida – ha precisato l’esponente della giunta Fontana – una linea guida che prevede che la quarantena duri fino al 3 maggio. Chi è a casa dal lavoro avrà un certificato dal medico di allungamento della quarantena. I 14 giorni servono per vedere se compaiono i sintomi, ma molte persone dopo questo periodo sono ancora positive. L’idea, quindi, è quella di fissare il tempo massimo a 28 giorni. Galli: “I casi sono dieci volte di quelli accertati” Il trend ufficiale in Lombardia sembra ... Leggi su newsmondo Coronavirus in Lombardia : 110 nuovi morti - 343 guariti. Aumentano i casi a Milano ma migliora la situazione a Bergamo

