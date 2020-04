La fine del calcio italiano? "Serie A, porte chiuse almeno fino a Natale": per i club si fa durissima (Di domenica 12 aprile 2020) Addio alla Serie A. Addio al pubblico. La notizia trapela dalla bozze di decreto a cui sta lavorando il governo, secondo cui il massimo campionato si disputerà a porte chiuse almeno fino a Natale. Una scelta drastica, durissima. Il tutto piove mentre si discute dell'eventuale ripresa della stagione, che potrebbe ricominciare tra un mese e mezzo. Sul tavolo restano altri temi, quale il taglio degli stipendi, i nuovi calendari che saranno difficilissimi da scrivere. E infine, appunto, le limitazioni ai tifosi. Che saranno drastiche, lunghissime, drammatiche per quello che è lo sport più amato e seguito dagli italiani. Ci si chiede, inoltre, come possano uscirne il nostro calcio e i nostri club, costretti a rimanere senza pubblico per quasi un anno: la notizia relativa alle porte chiuse fino al termine dell'anno pare essere già sostanzialmente certa. ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - von der Leyen avverte : anziani a casa fino alla fine dell’anno

Coronavirus - le notizie dal mondo : negli Stati Uniti 1920 morti in 24 ore. Più di 60mila contagiati in America Latina. Von der Leyen : «Anziani a casa fino alla fine dell’anno»

Ultime Notizie dalla rete : fine del Sudan, un anno fa la marcia che segnò la fine del presidente Bashir Focus on Africa Coronavirus, in Europa 75mila morti. Ursula von der Leyen: “Anziani in casa fino a fine anno”. Stato di calamità in tutti gli Usa

Dobbiamo essere disciplinati e rimanere pazienti”, ha sottolineato auspicando che un laboratorio europeo riesca ad elaborare un vaccino per il Covid-19 entro la fine del 2020. Cina – Pechino ha ...

La Ferrari mette a disposizione test sierologici a dipendenti e famiglie

Motori Notizie 11 aprile 2020 17:56 di Alessio Pediglieri In attesa di sapere che fine farà l'attuale stagione di Formula1 continuano le misure medico-sanitarie per cercare di contenere il contagio ...

