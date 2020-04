La FIFA valuta una possibile terza finestra di mercato | l' intento è aiutare i club

FcInterNewsit : Calciomercato, la Fifa valuta l'idea di inserire una terza finestra - sportface2016 : #Fifa, si valuta estensione della stagione 2019/2020 in tutto il mondo -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA valuta

Tutto Napoli

Quando il calcio è in difficoltà, dobbiamo pensare a come dare una mano. Questa è la nostra responsabilità e questo è il mio modo di vedere”. Intanto, la FIFA valuta l’ipotesi di aprire una terza ...Stando a quanto riferisce il Corriere di Torino, la Juve potrebbe essere aiutata dall’articolo 17 del regolamento FIFA, che consentirebbe alla Vecchia Signora di acquistare Pogba per circa la metà del ...