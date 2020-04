La Cina teme un’ondata di ritorno: rialzato il livello di allerta (Di domenica 12 aprile 2020) La Cina teme una nuova ondata di contagi e per questo ha innalzato il livello di allerta da verde ad arancione, quest'ultimo prevede l'obbligo di restare in isolamento a casa propria. Nella regione dell'Hubei sono infatti 97 i nuovi casi "importati" di coronavirus, il numero più alto dall'inizio di marzo che ha messo sull'attenti le autorità cinesi. Leggi su fanpage La Cina teme la seconda ondata - 97 i casi importati nelle ultime ore

Coronavirus : nuovi casi di ritorno in Cina - si teme nuova ondata

Coronavirus nel Mondo : la Cina teme nuova ondata di contagi “importati” - il bilancio delle vittime in USA supera quello dell’Italia (Di domenica 12 aprile 2020) Launa nuova ondata di contagi e per questo ha innalzato ildida verde ad arancione, quest'ultimo prevede l'obbligo di restare in isolamento a casa propria. Nella regione dell'Hubei sono infatti 97 i nuovi casi "importati" di coronavirus, il numero più alto dall'inizio di marzo che ha messo sull'attenti le autorità cinesi.

