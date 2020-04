La Alan Kurdi verso la "quarantena" (davanti all'Italia) (Di domenica 12 aprile 2020) Mauro Indelicato Il ministero dei trasporti nelle scorse ore ha passato la gestione della presenza dei migranti a bordo della Alan Kurdi al diparimento immigrazione: si va verso una quarentena da far attuare all'interno della nave La gestione della vicenda relativa alla nave Alan Kurdi, è stata affidata al dipartimento immigrazione. A rivelarlo è stato, tramite un comunicato, il ministero dei trasporti e dunque il dicastero guidato da Paola De Micheli. “Su richiesta del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli – si legge nella nota – il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, ha firmato stamani un provvedimento con il quale si nomina il Dipartimento delle libertà civili e per l'immigrazione soggetto attuatore dell'intervento di gestione sanitaria, con il supporto per l'assistenza della Croce Rossa per i 156 ... Leggi su ilgiornale I migranti soccorsi dalla Alan Kurdi non sbarcheranno in Italia

Migranti - i 156 della Alan Kurdi in nave quarantena. E a Pozzallo attracca gommone con cento a bordo

Agenzia_Ansa : I 156 #migranti soccorsi dalla Alan Kurdi non sbarcheranno in un porto italiano ma saranno trasferiti su una nave p… - Agenzia_Ansa : #Migranti: naufragio tra Malta e Tripoli. La denuncia di Sea Watch: 'Lasciati morire da soli a #Pasqua' #ANSA - RaiNews : #Migranti: il #Viminale garantisce l'assistenza umanitaria per Alan Kurdi, 156 andranno in Germania - luisamattina1 : RT @FratellidItalia: Covid, Rampelli: Migranti bomba sanitaria. Porti chiusi anche per Alan Kurdi. Lamorgese faccia Ministro e non passacar… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: #Migranti: il #Viminale garantisce l'assistenza umanitaria per Alan Kurdi, 156 andranno in Germania -