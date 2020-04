Koulibaly non dimentica il suo Paese: soldi e prodotti sanitari in Senegal (Di domenica 12 aprile 2020) Bel gesto di Kalidou Koulibaly: il difensore del Napoli ha inviato un contributo economico e materiali sanitari nel suo Paese, il Senegal, per aiutarlo a fare fronte all'emergenza coronavirus. Il centrale azzurro non è nuovo a iniziative del genere: di recente ha messo all'asta la maglia indossata contro il Liverpool e donato il ricavato alle famiglie napoletane bisognose. Leggi su fanpage Sky - Bonan : "Koulibaly? ADL non svenderà - il Napoli è tra le società più sane"

Sky - Koulibaly - il Napoli non farà sconti : l'unica possibilità è la Premier

Corsera : Con lo stop la quotazione di Koulibaly scenderà da 100 a non più di 70 milioni (Di domenica 12 aprile 2020) Bel gesto di Kalidou: il difensore del Napoli ha inviato un contributo economico e materialinel suo, il, per aiutarlo a fare fronte all'emergenza coronavirus. Il centrale azzurro non è nuovo a iniziative del genere: di recente ha messo all'asta la maglia indossata contro il Liverpool e donato il ricavato alle famiglie napoletane bisognose.

GAMONAPOLi : @kekkokap @shosholoza74 @IlBacchettone @ADeLaurentiis @TommyStar55 Ma non puoi paragonarti ad una squadra di calcio… - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: GAZZETTA - Koulibaly può partire in estate, ci sono due indizi, il Napoli non lo svenderà, per ora non c'è intesa con… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: GAZZETTA - Koulibaly può partire in estate, ci sono due indizi, il Napoli non lo svenderà, per ora non c'è intesa con… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: GAZZETTA - Koulibaly può partire in estate, ci sono due indizi, il Napoli non lo svenderà, per ora non c'è intesa con… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: GAZZETTA - Koulibaly può partire in estate, ci sono due indizi, il Napoli non lo svenderà, per ora non c'è intesa con… -