KATIA RICCIARELLI | EX MOGLIE PIPPO BAUDO Coronavirus? Non ne posso Domenica In

aleblueskyeyes : Che bella l'alleluia via Skype con Alfio Bonanno da NY, Katia Ricciarelli da Verona e il coro da tante città del mondo... #domenicain - ilapazzagioia : Avete mai pensato a un’intervista a 4 condotta dalla Venier con Katia Ricciarelli, Arisa, Ornella Vanoni e Ambra An… - MontiFrancy82 : A #DomenicaIn ospiti #GinaLollobrigida @RengaOfficial @RocioMMorales #DanieleLiotti @Rettore_ #KatiaRicciarelli… - SMSNEWSOFFICIAL : A #DomenicaIn ospiti #GinaLollobrigida @RengaOfficial @RocioMMorales #DanieleLiotti @Rettore_ #KatiaRicciarelli… - SMSNEWSOFFICIAL : A Domenica In ospiti Gina Lollobrigida, Francesco Renga, Rocio Munoz Morales, Daniele Liotti, Donatella Rettore, Ka… -

Ultime Notizie dalla rete : KATIA RICCIARELLI

Il Sussidiario.net

Katia Ricciarelli, insieme al tenore Alfio Bonanno in collegamento da New York, canterà la canzone “Hallelujah”, accompagnata dal coro di bambini “Le dolci note”. Ci sarà anche spazio per le dolcezze ...Katia Ricciarelli, insieme al tenore Alfio Bonanno in collegamento da New York, canterà la canzone "Hallelujah", accompagnata dal coro di bambini "Le dolci note". Ci sarà anche spazio per le dolcezze ...