Juventus, la confessione di Ramsey: “Vedete, io amo farmi il tè… Non ce la faccio a resistere ai biscotti” (Di domenica 12 aprile 2020) “Non è un periodo facile. Io sto facendo tutti gli esercizi che mi ha dato il club a casa, ma non è la stessa cosa di allenarsi con i compagni sul campo. Durante la stagione non ho paura di ingrassare, ora invece…”. Parole di Aaron Ramsey, giocatore dela Juventus, affidate a Instagram. Ma la “confessione” prosegue: “Mia moglie è un’ottima cuoca e a me piace mangiare bene, quindi è un problema. In più, ci sono i biscotti. Vedete, io amo farmi il tè e se prima era un rito occasionale e veloce, oggi sta diventando un’abitudine”. A questo punto le parole del calciatore acquistano un che di comico: “Il problema è che ogni volta che mi faccio una tazza, mangio anche i biscotti. Non ce la faccio a resistere”. Insomma, un “problemone”. Certo, va detto che sicuramente ... Leggi su ilfattoquotidiano “Juventus-Inter vissuta con disinteresse - ho archiviato la mia passione per il calcio” : la confessione

