Ivan Gonzalez | frecciatina alla nuova coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 12 aprile 2020)ha lanciato unae velenosa. Ecco che cosa ha detto l’ex tronista GF Vip:pronti a vivere la loro storia d’amore Nelle prime settimane della quarta edizione del Grande Fratello Vip i telespettatori si sono accorti di un particolare feeling tra. I due concorrenti si sono ritagliati molti spazi in solitudine di notte per parlare. Dopo le insinuazioni di Alfonso Signorini, i genitori die molto imbarazzo nellahanno deciso di uscire allo scoperto. Hanno ammesso entrambi di provare qualcosa l’uno per l’altra. Lei era un po’ frenata perché aveva iniziato da poco una frequentazione con un altro uomo prima di entrare nella Casa. Poi però i sentimenti hanno preso il sopravvento.e ...