"In lockdown fino al 2021". Diktat-Von der Leyen: a chi rovina la vita lady Europa (Di domenica 12 aprile 2020) Laddove non si è ancora spinto Giuseppe Conte, ci arriva Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea in prima linea nella battaglia di Bruxelles contro l'Italia alle prese con il coronavirus. La Von der Leyen infatti prolunga il lockdown degli anziani "fino alla fine dell'anno", in modo da evitare ogni rischio di contrarre il coronavirus. Prospettive spaventose, annunciate in un'intervista al quotidiano tedesco Bild: "So che è difficile, che l'isolamento è un peso ma è una questione di vita o di morte. Dobbiamo essere disciplinati e rimanere pazienti". Dunque ha invitato ad "aspettare a prenotare le ferie estive". E in conclusione, la Von der Leyen ha sottolineato: "Sono pronta ad agire, se i provvedimenti presi in Ungheria supereranno la misura". Un riferimento, quest'ultimo, ai "pieni poteri" di Viktor Orban votati dal Parlamento di ... Leggi su liberoquotidiano In Lombardia librerie e cartolerie restano chiuse : «Stop fino al 3 maggio» L’ordinanza Zaia : in Veneto il lockdown non c’è più

Il Coronavirus arretra ma non molla. Nel decreto di Pasqua lockdown fino al 3 maggio. Misure confermate ma con qualche ritocco. Riaprono librerie cartolerie e negozi per bambini

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. 30 miliardi persi con il lockdown fino al 3 maggio secondo Confesercenti - (Di domenica 12 aprile 2020) Laddove non si è ancora spinto Giuseppe Conte, ci arriva Ursula von der, la presidente della Commissione europea in prima linea nella battaglia di Bruxelles contro l'Italia alle prese con il coronavirus. La Von derinfatti prolunga ildegli anziani "alla fine dell'anno", in modo da ere ogni rischio di contrarre il coronavirus. Prospettive spaventose, annunciate in un'intervista al quotidiano tedesco Bild: "So che è difficile, che l'isolamento è un peso ma è una questione dio di morte. Dobbiamo essere disciplinati e rimanere pazienti". Dunque ha into ad "aspettare a prenotare le ferie estive". E in conclusione, la Von derha sottolineato: "Sono pronta ad agire, se i provvedimenti presi in Ungheria supereranno la misura". Un riferimento, quest'ultimo, ai "pieni poteri" di Viktor Orban votati dal Parlamento di ...

NicolaPorro : #Conte vuole gli #Eurobond o non firma il #MES, ma il prossimo incontro europeo sul tema è fissato per il 23 aprile… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus #Conte: 'Chiusura fino al 3 maggio, adesso non si può cedere' 'C'è il rischio di ripartire daccapo, te… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus La bozza del decreto con le nuove misure Resta stop spostamenti, aprono negozi di vestiti per bambini… - paolopoliti1 : SIAMO ARRIVATI ALLA FOLLIA “Coronavirus, Ursula von der Leyen: 'Anziani in lockdown fino al 2021' - GabrieleBuffoni : RT @mario78neri: Riapertura anticipata? Il 'bomba libera tutti' costerebbe alla #Toscana 550mila contagi. Quattro scenari sul dopo #lockdow… -

Ultime Notizie dalla rete : lockdown fino Governo verso prolungamento lockdown fino a 3 maggio Il Sole 24 ORE Coronavirus, l'agenda nera: così errori, ritardi e paure hanno piegato l'Italia

Dalla primissima fase del «virus con gli occhi a mandorla» all’epopea dei tamponi, al più recente tormentone della fase 2 e delle riaperture, la lotta all’epidemia appare come un’estenuante marcia ...

“I libri sono beni essenziali”, Franceschini spiega perché le librerie riaprono

Nessuna contraddizione con la sacrosanta scelta di confermareil lockdown». A proposito ... Quello della riapertura di cinema, teatri e concerti «è un grande tema perché fino al vaccino dovremo ...

Dalla primissima fase del «virus con gli occhi a mandorla» all’epopea dei tamponi, al più recente tormentone della fase 2 e delle riaperture, la lotta all’epidemia appare come un’estenuante marcia ...Nessuna contraddizione con la sacrosanta scelta di confermareil lockdown». A proposito ... Quello della riapertura di cinema, teatri e concerti «è un grande tema perché fino al vaccino dovremo ...