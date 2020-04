In Brasile c’è una sola regola per affrontare il coronavirus: ognuno fa da sé (Di domenica 12 aprile 2020) In Brasile la crisi coronavirus si aggiunge alle altre fragilità del Paese, già scosso da una serie di problemi economici e politici. La malattia ha aggravato le condizioni economiche delle famiglie più povere: i prezzi dei generi alimentari di base sono schizzati alle stelle e contemporaneamente migliaia di persone sono rimaste senza impiego in seguito alle misure di contenimento e alla chiusura delle attività commerciali. Per affrontare il problema il governo ha da poco emanato un «ausilio di emergenza» di 600 reais per i cittadini che ne fanno richiesta, ma potrebbe non essere sufficiente a sostenere i più esposti alla crisi economica. La crisi politica che il presidente Jair Bolsonaro stava attraversando da mesi non aiuta. Bolsonaro è finito in una tempesta di gaffe, culminata nella decisione di Twitter, Facebook e ... Leggi su linkiesta Coronavirus in Brasile - c’è chi ha paura di svegliarsi cinese una mattina

La “quarantena” di Bolsonaro : chi c’è al governo del Brasile oggi? (Di domenica 12 aprile 2020) Inla crisisi aggiunge alle altre fragilità del Paese, già scosso da una serie di problemi economici e politici. La malattia ha aggravato le condizioni economiche delle famiglie più povere: i prezzi dei generi alimentari di base sono schizzati alle stelle e contemporaneamente migliaia di persone sono rimaste senza impiego in seguito alle misure di contenimento e alla chiusura delle attività commerciali. Peril problema il governo ha da poco emanato un «ausilio di emergenza» di 600 reais per i cittadini che ne fanno richiesta, ma potrebbe non essere sufficiente a sostenere i più esposti alla crisi economica. La crisi politica che il presidente Jair Bolsonaro stava attraversando da mesi non aiuta. Bolsonaro è finito in una tempesta di gaffe, culminata nella decisione di Twitter, Facebook e ...

MercurioPsi : @SabrinaSunny24 @Incazzante @EnricoStefano in realtà c'entra la dimensione della città, SanPaolo in Brasile è molto… - IlVal_79 : @luca7goldenwing É Copacabana, mentitore! C'é la bandiera del Brasile!!! - Thiasgal : - Anaclaudiamtf : @ItalyinBrazil ... rimango bloccata in Brasile. Ma è possibile che non sia stato previsto un volo diretto da San Pa… - alessan47586283 : @gzibordi Ciao Giovanni e Auguri anzitutto, quello che mi chiedo è perché non si usa quello che già c è e cioè CDP.… -