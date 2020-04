Il principe Harry abbandona il cognome reale (Di domenica 12 aprile 2020) Harry ha deciso di non usare più il suo cognome reale Mountbatten-Windsor. A dare la notizie in esclusiva è il tabloid britannico The Sun. Il principe Harry, che si è da poco trasferito in California con Meghan e il figlio Archie, si chiamerà Henry Charles Albert David, duca di Sussex. Harry sta iniziando a gettare le basi quelle che saranno le attività che svolgerà con la moglie, come la nuova fondazione di beneficenza che si chiama Archwell, in onore del primogenito. Stando ai rumors dei tabloid britannici, Harry vorrebbe la cittadinanza Usa, e non sarebbe difficile visto che è probabile che il principe sia classificato come un diplomatico britannico ed entri negli Stati Uniti con un visto A1. Una notizia che c’è da scommettere non farebbe molto piacere Buckingham Palace. E mentre prosegue il distacco dalla famiglia reale, ... Leggi su ilfattoquotidiano Per Meghan Markle e il Principe Harry una Pasqua secondo le tradizioni americane -

