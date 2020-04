Il presidente tedesco cita Bergamo e chiede solidarietà alla Germania | “Siamo forti solo

fattoquotidiano : Coronavirus, il presidente tedesco cita Bergamo e avverte: “È test di umanità. Non siamo solo chiamati, siamo obbli… - pietroraffa : 'La Germania non può uscire da questa crisi forte e sana se anche i nostri vicini non saranno forti e sani'. Il me… - petergomezblog : #Coronavirus , il presidente tedesco parla alla sua nazione, cita Bergamo e avverte: “È test di umanità. Non siamo… - data_maniac : RT @LGmarangon: Il presidente tedesco ai tedeschi 'Questa bandiera blu non è qui per caso. A 30 anni dall'unità tedesca a 75 dalla fine d… - margbonit : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, il presidente tedesco cita Bergamo e avverte: “È test di umanità. Non siamo solo chiamati, siamo obbligat… -

presidente tedesco Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : presidente tedesco