Il Presidente bulgaro Borissov controlla strade e posti di blocco per il lockdown

(Agenzia Vista) Sofia, 12 aprile 2020 Il Premier bulgaro Borissov in visita ai cantieri stradali, al lavoro durante il lockdown Il presidente bulgaro Boyko Borissov visita i cantieri stradali al ...

