Il discorso di Pasqua del presidente Mattarella: «Sarà una Pasqua solitaria ma stiamo per vincere il virus» (Di domenica 12 aprile 2020) E’ una Pasqua diversa quella che vivremo quest’anno. Lontani dai parenti, dagli amici, avvolti dalla paura del coronavirus. Avevamo bisogno di un messaggio di conforto, di quelle poche parole, essenziali, che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il suo tono pacato sa dire al momento giusto. E ancora una volta ha dimostrato comprensione, augurando una buona Pasqua a tutti i cittadini. Una Pasqua, come ha sottolineato, di solitudine anche per lui stesso. Coronavirus, Mattarella: “Sarà diverso per tutti” Nel video messaggio Mattarella chiede un ulteriore sforzo ai cittadini, nel rispetto delle regole necessarie per fronteggiare il virus. “Ci apprestiamo a vivere domani il giorno di Pasqua, una festa tradizionale importante per tutti. Quest’anno arriveremo in condizioni diverse dal consueto, penseremo ai ... Leggi su urbanpost Il discorso di Sergio Mattarella alla Nazione : “Pasqua in solitudine anche per me”

