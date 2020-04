Il concerto di Bocelli nel Duomo di Milano completamente vuoto VIDEO

(Di domenica 12 aprile 2020) Una commovente “Amazing Grace”, di John Newton, intonata a cappella e una piazza, a, ancora più maestosa nella sua desolazione: si è concluso così ilpasquale di Andrea“Music for Hope” (LE IMMAGINI). Ilè durato circa mezz’ora Il tenore, accompagnato dall'organista della Cattedrale che ospita il più grande organo d'Italia, Emanuele Vianelli, ha cantato per circa mezz'ora nella chiesa vuota e a porte chiuse, senza pubblico né applausi, seguendo le misure restrittive per contenere il contagio da coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Il repertorioha aperto il brevedi repertorio sacro con l'inno eucaristico “Panis Angelicus”, dalle "Messe Solennelle" musicato da César Franck, e ha poi proseguito con l'Ave Maria, di Charles-Francois Gounod, ...

Dopo il grande successo del “One World Together At Home”, Andrea Bocelli pubblica un nuovo lyric video del celebre duetto con Céline Dion Lo scorso 18 aprile si svolgeva in live straming il concerto-e ...In onda il racconto di tre grandi eventi live della carriera del tenore, con i concerti al Colosseo, all'Arena di Verona e al Teatro del Silenzio LAJATICO — I momenti più salienti, ed emozionanti, del ...