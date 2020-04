Il concerto di Bocelli nel Duomo di Milano completamente vuoto. VIDEO (Di domenica 12 aprile 2020) Una commovente “Amazing Grace”, di John Newton, intonata a cappella e una piazza Duomo, a Milano, ancora più maestosa nella sua desolazione: si è concluso così il concerto pasquale di Andrea Bocelli “Music for Hope” (LE IMMAGINI). Il concerto è durato circa mezz’ora Il tenore, accompagnato dall'organista della Cattedrale che ospita il più grande organo d'Italia, Emanuele Vianelli, ha cantato per circa mezz'ora nella chiesa vuota e a porte chiuse, senza pubblico né applausi, seguendo le misure restrittive per contenere il contagio da coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Il repertorio Bocelli ha aperto il breve concerto di repertorio sacro con l'inno eucaristico “Panis Angelicus”, dalle "Messe Solennelle" musicato da César Franck, e ha poi proseguito con l'Ave Maria, di Charles-Francois Gounod, ... Leggi su tg24.sky Il concerto di Bocelli nel Duomo di Milano completamente vuoto. VIDEO

Andrea Bocelli torna in televisione con una nuova esibizione live. Questa sera, martedì 28 aprile 2020, dalle ore 21:35, il tenore pisano si esibirà su Rai Uno con lo speciale “Un nuovo giorno – Andre ...

Andrea Bocelli, tifoso nerazzurro interviene sui social con Pardo: “Messi all’Inter? Sarebbe un sogno: non mi stupirei se arrivasse, visto quello che sta accadendo”. In vista della prossima finestra d ...

