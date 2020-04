Il concerto di Bocelli nel Duomo di Milano completamente vuoto VIDEO

(Di domenica 12 aprile 2020) Una commovente “Amazing Grace”, di John Newton, intonata a cappella e una piazza, a, ancora più maestosa nella sua desolazione: si è concluso così ilpasquale di Andrea“Music for Hope” (LE IMMAGINI). Ilè durato circa mezz’ora Il tenore, accompagnato dall'organista della Cattedrale che ospita il più grande organo d'Italia, Emanuele Vianelli, ha cantato per circa mezz'ora nella chiesa vuota e a porte chiuse, senza pubblico né applausi, seguendo le misure restrittive per contenere il contagio da coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Il repertorioha aperto il brevedi repertorio sacro con l'inno eucaristico “Panis Angelicus”, dalle "Messe Solennelle" musicato da César Franck, e ha poi proseguito con l'Ave Maria, di Charles-Francois Gounod, ...

Essere solidali vuol dire non lasciare le persone da sole, non raccogliere soldi o fare concerti in streaming per farsi promozione ... all'Organizzazione Mondiale della Sanità - hanno preso parte solo ...Dai concerti sui balconi all’evocativa performance di Andrea Bocelli in una piazza Duomo deserta e silenziosa il giorno di Pasqua, dalla staffetta tutta italiana Musica che Unisce all’evento in ...