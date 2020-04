Il concerto di Bocelli nel Duomo di Milano completamente vuoto. VIDEO (Di domenica 12 aprile 2020) Una commovente “Amazing Grace”, di John Newton, intonata a cappella e una piazza Duomo, a Milano, ancora più maestosa nella sua desolazione: si è concluso così il concerto pasquale di Andrea Bocelli “Music for Hope” (LE IMMAGINI). Il concerto è durato circa mezz’ora Il tenore, accompagnato dall'organista della Cattedrale che ospita il più grande organo d'Italia, Emanuele Vianelli, ha cantato per circa mezz'ora nella chiesa vuota e a porte chiuse, senza pubblico né applausi, seguendo le misure restrittive per contenere il contagio da coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Il repertorio Bocelli ha aperto il breve concerto di repertorio sacro con l'inno eucaristico “Panis Angelicus”, dalle "Messe Solennelle" musicato da César Franck, e ha poi proseguito con l'Ave Maria, di Charles-Francois Gounod, ... Leggi su tg24.sky One World : Together at Home - in tv il concerto con Bocelli e Lady Gaga

pietroraffa : Andrea #Bocelli, in occasione del suo concerto in Duomo per Pasqua, ha cantato 'Amazing Grace'. Ed è stato uno spe… - IlContiAndrea : La meraviglia del Duomo di #Milano, la voce di #Bocelli, le atmosfere d’impatto delle musiche sacre. Un concerto di… - dariofrance : Coronavirus, concerto di Andrea Bocelli nel Duomo di Milano deserto - kay_xxvi : metto la canzone Somos Novios, pochi secondi dopo noto che sotto il video c’è un’ad che dice che la sera dopo a SF… - UnisonT : RT @cditalia: ?? Secondo un rumor, domani sera durante il concerto #TogetherAtHome Céline potrebbe esibirsi con Andrea Bocelli, Lady Gaga e… -

