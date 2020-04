Il Commissario Montalbano, Il Gatto e il Cardellino in replica lunedì 13 aprile (Di domenica 12 aprile 2020) l Commissario Montalbano su Rai 1 lunedì 13 aprile a Pasquetta in replica Il Gatto e il Cardellino Prosegue anche il giorno di Pasquetta, Lunedì 13 aprile, l’appuntamento con le repliche de Il Commissario Montalbano, questa volta in onda e in streaming contemporaneo su RaiPlay è la volta de Il Gatto e il Cardellino episodio andato in onda per la prima volta il 18 novembre 2002. Il Gatto e il Cardellino – La Trama Il film tv “Gatto e Cardellino” è tratto dall’omonimo racconto incluso nella raccolta “Gli arancini di Montalbano” di Andrea Camilleri (Mondadori editore) ma anche da “Una gigantessa dal sorriso gentile” della raccolta “Un mese con Montalbano”. Nel paese di Vigata si susseguono una serie di scippi, dalle modalità a dir poco anomale: l’uomo a bordo di una moto spara ma ... Leggi su dituttounpop Commissario Montalbano tiene testa al Coronavirus

