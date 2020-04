Il bollettino del 12 aprile sul Coronavirus: 156.363 contagiati di cui 34.211 guariti e 19.899 morti (Di domenica 12 aprile 2020) I dati aggiornati della Protezione civile sui contagi da Coronavirus in Italia di domenica 12 aprile. Stando a quanto reso noto da Angelo Borrelli, il numero degli infetti al Covid-19 è salito a 156.363 (+4092 rispetto a ieri), di cui 34.211 guariti (+1677 rispetto a ieri) e 19.899 decessi morti (+431 rispetto a ieri). Sono 1984 i nuovi casi attivi. Leggi su fanpage Coronavirus in Italia - il bollettino della Protezione civile di oggi - domenica 12 aprile

Emergenza Coronavirus : il bollettino di oggi della Protezione Civile

