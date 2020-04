"Ho il coronavirus e dopo tre settimane sono ancora positiva". Giovanna Pancheri contagiata, paura per la giornalista di Sky (Di domenica 12 aprile 2020) "In molti mi avete chiesto che fine avessi fatto in questi giorni: alla fine il coronavirus ha raggiunto anche me, ora sto molto meglio". Così la giornalista di SkyTg24 Giovanna Pancheri dichiara pubblicamente su Instagram il dramma che ha vissuto e che purtroppo non ha ancora del tutto superato. "Il tampone a giorni di distanza dalla prima diagnosi del 23 marzo - sottolinea la corrispondente dagli Stati Uniti - è ancora positivo. Ci sono alcune cose che vorrei condividere, il fatto per esempio che ci siano dei sintomi importanti come la perdita dell'olfatto, non sentivo per sempio più gli odori di limone, arancia e addirittura dell'alcool puro. E vorrei dire pure che l'isolamento funziona, io l'ho fatto e ha dato dei risultati anche se per esempio si torna dall'estero o dal Nord Italia si va al Sud. Infine - conclude - vorrei ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : a Pavia dopo un mese guarita una 93enne

Coronavirus : arcivescovo Delpini - 'dopo le paure ora i ragazzi disegnino la luce'

Coronavirus. Il racconto di Claudia - il medico «in Trincea» : «Difficile scegliere chi salvare». E l’appello : «Ricordatevi di noi anche dopo» (Di domenica 12 aprile 2020) "In molti mi avete chiesto che fine avessi fatto in questi giorni: alla fine ilha raggiunto anche me, ora sto molto meglio". Così la giornalista di SkyTg24dichiara pubblicamente su Instagram il dramma che ha vissuto e che purtroppo non hadel tutto superato. "Il tampone a giorni di distanza dalla prima diagnosi del 23 marzo - sottolinea la corrispondente dagli Stati Uniti - èpositivo. Cialcune cose che vorrei condividere, il fatto per esempio che ci siano dei sintomi importanti come la perdita dell'olfatto, non sentivo per sempio più gli odori di limone, arancia e addirittura dell'alcool puro. E vorrei dire pure che l'isolamento funziona, io l'ho fatto e ha dato dei risultati anche se per esempio si torna dall'estero o dal Nord Italia si va al Sud. Infine - conclude - vorrei ...

LegaSalvini : ?? DOPO L’ACCORDO SUL MES ACCETTATO DALL’ITALIA ALL’EUROGRUPPO Coronavirus, l'ex ministro greco Varoufakis: 'L'aiuto… - Agenzia_Italia : Il centrodestra chiede di convocare la Vigilanza Rai dopo le parole di Conte - fattoquotidiano : Coronavirus, morto il rianimatore Vincenzo Emmi: era tornato a lavorare al San Matteo di Pavia dopo l’inizio dell’e… - cinicodippiu : Dopo un mese e mezzo chiuso in casa mi rendo conto che oggi molti stanno facendo u cazzi propri. #pasqua2020 #coronavirus #12aprile - leonard_berberi : Con un trasporto aereo azzerato per il #COVID19 bisogna già pensare al “dopo” e a un nuovo modo di volare. In tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus dopo Negozi, parrucchieri, trasporti: le regole per la fase 2, dopo il 3 maggio Corriere della Sera CORONAVIRUS, 277 NUOVI POSITIVI E 28 DECESSI IN TOSCANA

Oggi sono complessivamente 7.235 i casi di positività al Coronavirus riscontrati nella nostra regione ... riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato ...

Coronavirus: Electrolux e Fincantieri, nessuna riapertura

Nessuna apertura in vista neanche per Fincantieri. La direzione aziendale ha precisato, dopo le dichiarazioni di Zaia su una possibile riapertura, che gli stabilimenti non entraranno in funzione il 14 ...

Oggi sono complessivamente 7.235 i casi di positività al Coronavirus riscontrati nella nostra regione ... riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato ...Nessuna apertura in vista neanche per Fincantieri. La direzione aziendale ha precisato, dopo le dichiarazioni di Zaia su una possibile riapertura, che gli stabilimenti non entraranno in funzione il 14 ...