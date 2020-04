Hitman – L’Assassino | trama e trailer del film in onda lunedì 13 aprile su Canale 20

Leggi su dituttounpop

(Di domenica 12 aprile 2020)– L’assassino su20 lunedì 13l’action tratto dal videogame con Timothy Olyphant Appuntamento con l’action da videogame su20 di Mediaset lunedì 13con– L’assassino ina partire dalle 21:05 circa e in streaming su Mediaset Play.– L’Assassino è uscito al cinema il 21 novembre del 2007 negli USA e il 7 dicembre in Italia, incassando 100 milioni di dollari negli USA e 1,3 milioni in Italia. Ilè diretto da Xavier Gens, scritto da Skip Woods e tratto dall’omonima saga di videogiochi. L’obiettivo di 20th Century Fox che ha prodotto ilera di trasformarlo in una saga ma l’annunciato sequel non è stato realizzato e nel 2015 è arrivato un reboot con Rupert Friend nei panni del protagonista al posto di Timothy Olyphant ...