Gli auguri pasquali di Maradona: "Spero finisca presto questo momento. Abbiate cura di voi" (Di domenica 12 aprile 2020) Diego Armando Maradona ha voluto fare i propri auguri per le festività pasquali con un post attraverso il proprio account Instagram: "Voglio augurare buona Pasqua a tutti quanti, in particolare agli argentini, e ai miei ragazzi del G ... Leggi su tuttonapoli Professori e studenti tra musica e parole Gli auguri di Pasqua del liceo Falcone

Whatsapp auguri Pasquetta : le migliori immagini da mandare per il lunedì dell’Angelo

L’augurio di Mancini : «Dopo questo periodo vorrei che fossimo persone migliori» (Di domenica 12 aprile 2020) Diego Armandoha voluto fare i propriper le festivitàcon un post attraverso il proprio account Instagram: "Voglio augurare buona Pasqua a tutti quanti, in particolare agli argentini, e ai miei ragazzi del G ...

virginiaraggi : Voglio fare a tutti voi gli auguri di buona Pasqua. Sarà per tutti noi una Pasqua diversa dal solito ma è importan… - Mov5Stelle : Auguri a tutti gli Italiani, a quelli in prima linea nella lotta contro il virus e a quelli che lo combattono resta… - poliziadistato : #BuonaPasqua #PoliziadiStato vicina con tutto il cuore a nonni d’Italia lontani da figli e nipoti A chi figli e ni… - giacomorandini : RT @Masse78: Comunque l’ultima volta che ci siamo fatti gli auguri, non è andata benissimo. Io direi di non esagerare stavolta. - lvfeisnow : ho fatto gli auguri di buona pasqua a un mio cugino americano e ha viaggiato ma non mi ha risposto forse si è offes… -