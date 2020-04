Gli auguri di Sala: “Buona Pasqua a chi si prende cura della città: Milano risorgerà” (Di domenica 12 aprile 2020) Anche quest'oggi è giunto il quotidiano messaggio del sindaco di Milano Beppe Sala ai suoi concittadini: "Buona Pasqua innanzitutto a chi si prende cura della città - ha detto il primo cittadino da Palazzo Marino - Milano risorgerà". Sala con alle spalle il ritratto di Sant'Ambrogio, santo patrono della città ha detto: "Viviamo questo periodo, ascoltiamo questo silenzio forzato ma necessario per trovare la traccia per il futuro". Leggi su fanpage LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Giuseppe Conte scrive gli auguri a tutti gli italiani : “Insieme ce la faremo”

Gli auguri pasquali del premier Conte : "Oggi non sarà come le altre volte - ma uniti ce la faremo"

