Giovanna Pancheri, giornalista di Sky Tg24, positiva al Covid-19: “La prima diagnosi 14 giorni fa” (Di domenica 12 aprile 2020) Giovanna Pancheri, giornalista di Sky Tg24, è rientrata circa un mese fa dall'America dove era corrispondente e dove, probabilmente, ha contratto il Covid-19. A distanza di 14 giorni dalla prima diagnosi è risultata positiva anche al secondo tampone. In un video su Instagram spiega cosa ha dovuto affrontare in queste settimane e fornisce dei dettagli importanti sulla malattia. Leggi su fanpage "Ho il coronavirus e dopo tre settimane sono ancora positiva". Giovanna Pancheri contagiata - paura per la giornalista di Sky (Di domenica 12 aprile 2020)di Sky, è rientrata circa un mese fa dall'America dove era corrispondente e dove, probabilmente, ha contratto il-19. A distanza di 14 giorni dallaè risultataanche al secondo tampone. In un video su Instagram spiega cosa ha dovuto affrontare in queste settimane e fornisce dei dettagli importanti sulla malattia.

