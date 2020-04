Ginnastica artistica, cambiano i limiti di età per le Olimpiadi! Il rinvio modifica il regolamento, classe 2005 ammessa ai Giochi (Di domenica 12 aprile 2020) Le Olimpiadi sono state rinviate al prossimo anno, il posticipo di dodici mesi si è reso necessario a causa dell’emergenza coronavirus che ha colpito tutto il mondo. Indubbiamente questo slittamento muterà i valori in campo e stravolgerà le gare, nel 2021 la situazione sarà sicuramente diversa rispetto a quello che avremmo visto quest’estate. Nella Ginnastica artistica ci sono dei limiti di età per partecipare alle gare internazionali: le ragazze possono scendere in pedana soltanto se nella stagione in corso compiono 16 anni, i ragazzi devono invece diventare maggiorenni nell’annata in vigore. Il regolamento delle Olimpiadi 2020 prevedeva dunque che le ginnaste doveva essere nate nel 2004 o prima, i ginnasti nel 2002 o prima. Il rinvio dei Giochi ha convinto la Federazione Internazionale, riunitasi a Losanna prima di Pasqua, a ... Leggi su oasport Ginnastica artistica - il Codice dei Punteggi non cambierà per le Olimpiadi! Nuovo regolamento nel 2022

Nella ginnastica artistica ci sono dei limiti di età per partecipare alle gare internazionali: le ragazze possono scendere in pedana soltanto se nella stagione in corso compiono 16 anni, i ragazzi ...

La Carriera di Katelyn Ohashi Inizia a praticare la ginnastica artistica seguita dall’allenatore Al Fong presso la GAGE (Great American Gymnastics Express) di Blue Springs. Debutta in una competizione ...

