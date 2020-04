Genoa-Juventus 0-2, terreni da incubo fa tappa in Liguria: la gara di pallanuoto finisce tra i deliri di Galeazzi (Di domenica 12 aprile 2020) terreni da incubo. Potrebbe essere il titolo per una nuova serie sui campi da calcio. E quello di Genova sarebbe il capostipite e perfetto spot per lanciarla. Un manto erboso distintosi più volte per la sua fragilità. Diverse le partite rinviate per maltempo negli ultimi anni. Si è giocata Genoa-Juventus. Le previsioni della vigilia davano sole. Si arriva allo stadio con qualche nuvola minacciosa e sorgono i primi dubbi. E’ Criscito a mettere la pulce nell’orecchio: “Non è che viene giù il diluvio universale?” Il capitano del Genoa è una sentenza. Pioggia torrenziale che manco Noé aveva mai visto. Alle 18, l’arbitro Collina (rientrato in attività per l’occasione) entra in piscina per il sopralluogo: “Il pallone galleggia, si può giocare”. I due capitani, visibilmente ... Leggi su calcioweb.eu Calciomercato - “Juventus in corsa per Kane”. Il Genoa incassa 4 - 5 milioni - due nomi per Fiorentina e Torino

