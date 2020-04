Friends | reunion rinviata ma puntata speciale registrata in quarantena

(Di domenica 12 aprile 2020), le ultime news dopo la sospensione per Covid-19 Le riprese per lasarebbero dovute partire a marzo ma la produzione ha dovuto posticiparle a causa della pandemia da Coronavirus che ha bloccato tutto: parliamo die dei suoi sei attori Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e … L'articolomainproviene da Gossip e Tv.

Le riprese per la reunion sarebbero dovute partire a marzo ma la produzione ha dovuto posticiparle a causa della pandemia da Coronavirus che ha bloccato tutto: parliamo di Friends e dei suoi sei ...Contrariamente alle dichiarazioni recentissime di Matt Le Blanc, che vi abbiamo riportato in un precedente articolo, la reunion di Friends per HBO Max non è stata ancora ultimamente e non farà in ...