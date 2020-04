Follia da coronavirus: arrestata una donna positiva che ha sputato ad un soccorritore medico (Di domenica 12 aprile 2020) La donna è stata rinchiusa dopo aver sputato addosso ad un soccorritore dopo aver dichiarato di avere il coronavirus In questo particolare momento storico arrivano da ogni parte del mondo grottesche storie di cronaca riguardanti persone che perdono ogni forma di senso civico e che mettono a repentaglio la pubblica sicurezza. E’ il caso di … L'articolo Follia da coronavirus: arrestata una donna positiva che ha sputato ad un soccorritore medico NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Coronavirus : Nobili a Pd - ‘contributo solidarietà è follia’

Coronavirus - attenti all’aria condizionata : “Sottovalutarla è una follia - può diffondere il contagio”. L’ingegnere a TPI

In piena tempesta #coronavirus, in piena crisi economica, con le imprese chiuse e il no a riaperture, con la cassa…

Coronavirus, Travaglio: "Riapertura subito dopo Pasqua? Sarebbe una follia coi dati che abbiamo. Si sta davvero sch…

«Una follia, così ci massacrano»

#Pandemia #Coronavirus Tassare i ricchi per aiutare i poveri? Anche #Meloni volta le spalle ai bisognosi: 'Follia'. Beh c…

La donna è stata rinchiusa dopo aver sputato addosso ad un soccorritore dopo aver dichiarato di avere il coronavirus In questo particolare momento storico arrivano da ogni parte del mondo grottesche ...

flashmob coronavirus

Questo perché quella del Coronavirus è certamente anche un'epidemia emotiva, che spaventa e ... La capacità di iniziative come quelle dei FlashMob e quella di formare gruppi "virtuali", in un momento ...

