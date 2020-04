Fiocco azzurro | ma in guanti e mascherina Così si diventa papà al tempo del virus

(Di domenica 12 aprile 2020) Fabio Conti: «Bardato come un astronauta posso entrare in sala parto solo all’ultimo momento». Moglie e bebè rivisti solo alle dimissioni.

Fabio Conti: «Bardato come un astronauta posso entrare in sala parto solo all’ultimo momento». Moglie e bebè rivisti solo alle dimissioni. Sono le 18,50 di martedì 7 aprile quando, bardato quasi fossi ...A darne notizia è il settimanale Chi, che fa sapere come l'attore e la giornalista abbiano "attaccato il fiocco azzurro" nelle scorse ore. I due hanno una relazione dal 2017, ma pare non abbiano mai ...