Federica Pellegrini: asta dei suoi cimeli per ospedale di Bergamo (Di domenica 12 aprile 2020) Federica Pellegrini, olimpionica di nuoto e portabandiera dell`Italia alle Olimpiadi 2016 di Rio, intende contribuire alla raccolta fondi per l`ospedale di Bergamo, simbolo nazionale dell`emergenza coronavirus. In collaborazione col brand Rossorame di Bruno Simeone e Daniele Del Genio, i cui abiti indossati da Federica durante "Italia`s Got Talent" faranno parte dei cimeli dell`asta, e con il supporto tecnico e tecnologico di 6enough, piattaforma di aste live streaming, l`atleta ha scelto 59 pezzi unici - tra i quali gli occhialini dell`oro olimpico a Pechino 2008 e della semifinale dei Mondiali 2009 a Roma, con i quali ha stabilito uno dei suoi record del mondo (1:53:67) nei 200 sl - che rimandano ad altrettanti momenti della sua straordinaria carriera: essi verranno messi all`asta martedì 14 aprile, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, e il ricavato sarà interamente devoluto ... Leggi su ilfogliettone Nuoto - Federica Pellegrini apre un’asta online con i suoi cimeli sportivi per l’Ospedale di Bergamo

