Facial Gua Sha | chirurgia estetica naturale per il viso!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 12 aprile 2020)Gua Sha, il trattamento di bellezza che attualmente cavalca l’onda dei Social. Non sapete cos’è? Ve lo spieghiamo noi! Le origini del Gua Sha Siamo nell’ambito della medicina tradizionale cinese, precisamente in quello che parla di tecniche di massaggio per il corpo. Gua significa “strofinare” e Sha significa “calore”. La tecnica che lo utilizza è approdata in Occidente grazie ad un libro di Arya Nielsen, una agopunturista americana. L’utilizzo del Gua Sha sfrutta la comunicatività del nostro corpo. Sfregando sulla pelle diamo al corpo l’impressione che ci sia un danno da riparare che realmente non c’è. In questo modo l’organismo reagisce attivando ilprocesso di rigenerazione. I suoi vantaggi risiedono appunto nello stimolare circolazione e sistema linfatico, supportando di ...