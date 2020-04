F1, la stagione partirà il 5 luglio? Il Gran Premio d’Austria dà la propria disponibilità (a porte chiuse) (Di domenica 12 aprile 2020) Sarà il 5 luglio la data ufficiale della partenza del Mondiale di Formula Uno 2020? Lo scenario inizia a farsi più concreto, con il Red Bull Ring che si conferma disponibile per dare il via ad una annata che, ad ogni modo, si annuncia quanto mai tribolata e ancora in via di definizione. Purtroppo la pandemia del coronavirus ha reso impossibile il via ufficiale che era fissato nel weekend del 15 marzo a Melbourne con il Gran Premio d’Australia, dando poi il via a svariate ipotesi, la peggiore delle quali parlava senza mezzi termini di cancellazione completa della stagione. A quanto sembra, invece, il primo appuntamento del Mondiale 2020 potrebbe essere stato individuato nel Gran Premio d’Austria del 5 luglio. Le conferme, arrivano direttamente dal Red Bull Ring. Un primo passo che, nelle idee di Liberty Media e scuderie, dovrebbe andare a comporre un calendario ... Leggi su oasport Douglas Costa : «Tutto confuso - non so se la stagione ripartirà»

Amburgo – L’esperto tedesco : “Il calcio non ripartirà questa stagione”

Amburgo – La previsione dell’esperto dalla Germania : “Il calcio non ripartirà questa stagione” (Di domenica 12 aprile 2020) Sarà il 5la data ufficiale della partenza del Mondiale di Formula Uno 2020? Lo scenario inizia a farsi più concreto, con il Red Bull Ring che si conferma disponibile per dare il via ad una annata che, ad ogni modo, si annuncia quanto mai tribolata e ancora in via di definizione. Purtroppo la pandemia del coronavirus ha reso impossibile il via ufficiale che era fissato nel weekend del 15 marzo a Melbourne con ild’Australia, dando poi il via a svariate ipotesi, la peggiore delle quali parlava senza mezzi termini di cancellazione completa della. A quanto sembra, invece, il primo appuntamento del Mondiale 2020 potrebbe essere stato individuato neld’Austria del 5. Le conferme, arrivano direttamente dal Red Bull Ring. Un primo passo che, nelle idee di Liberty Media e scuderie, dovrebbe andare a comporre un calendario ...

AlbertoVolpi : @prof_pietro @stanzaselvaggia Forse non hai capito che la stagione estiva che invochi non ci sarà... perché non si… - BettoMandolini : @AlanPride @acmilan @lucaserafini4 @Gazzetta_it @CorSport @tuttosport È il risultato di una prima amichevole, poi p… - AleSalvi12 : RT @chisegnavince: Tra 18 giorni partirà la terza stagione di - matteo_lagonia : Tokio: Ma professore, all'uscita della 4 stagione saranno tutti a lavoro e nessuno la guarderà, come faremo? Prof:… - mic_carella : @ilBeneMarco daje! Anche se so che non appena attiverò l'assicurazione, partirà la stagione delle piogge... ?? -

Ultime Notizie dalla rete : stagione partirà Del Piero: «Dybala non deve porsi limiti. Serie A? È meglio finire la stagione» Calcio News 24