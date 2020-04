F1, Charles Leclerc: “La vittoria di Monza il giorno più bello della mia vita” (Di domenica 12 aprile 2020) C’è attesa, tutto fermo ovviamente per la situazione coronavirus. Proseguono i rinvii e si moltiplicano le iniziative, da casa, per intrattenere il pubblico. Oggi la Formula 1, sul suo profilo Instagram, ha organizzato una chat live con il fenomeno della Ferrari Charles Leclerc. Le parole del monegasco: “Il giorno della vittoria di Monza è stato senza dubbio il più bello della mia vita. Così tante persone che tifano per una squadra e una squadra così speciale come la Ferrari. Mai sentita tanta pressione in vita mia. Sentivi che l’intera Italia era con te e con la Ferrari, e sentivi che volevano assolutamente che tu vincessi”. Prosegue: “Vincere quella gara è stato folle. Quando ero sul podio vedevo migliaia di persone e il 99% di loro vestiva di rosso. Hanno iniziato a cantare l’inno nazionale, è stato ... Leggi su oasport F1 - Alexander Albon fa sua la Race for the World virtuale - quinto Charles Leclerc - preceduto anche dal fratello Arthur!

