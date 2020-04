Esplosione in casa a Cagliari: uomo sbalzato fuori cade dal terzo piano (Di domenica 12 aprile 2020) Esplosione questa mattina in una abitazione in piazza delle Muse a Cagliari. A causa dello scoppio il proprietario è stato sbalzato fuori dalle mura di casa, cadendo giù dal terzo piano, ed è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Brotzu. Sta lottando tra la vita e la morte un uomo che a Cagliari, probabilmente a … L'articolo Esplosione in casa a Cagliari: uomo sbalzato fuori cade dal terzo piano proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Bergamo - esplosione in palazzina : un morto/ Choc a Seriate : casa sventrata (Di domenica 12 aprile 2020)questa mattina in una abitazione in piazza delle Muse a. A causa dello scoppio il proprietario è statodalle mura dindo giù dal, ed è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Brotzu. Sta lottando tra la vita e la morte unche a, probabilmente a … L'articoloindalproviene da www.meteoweek.com.

Esplosione questa mattina in una abitazione in piazza delle Muse a Cagliari. A causa dello scoppio il proprietario è stato sbalzato fuori dalle mura di casa, cadendo giù dal terzo piano, ed è stato ...

Da quanto si apprende l’uomo stava armeggiando in balcone quando a causa di una fuga di gas forse da una bombola è avvenuta l’esplosione. Il proprietario dell’appartamento è stato investito in pieno ...

