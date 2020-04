Ennesimo pasticcio di Conte. Decreto delirante: riaprono i negozi per bambini (ma senza alcuna indicazione) (Di domenica 12 aprile 2020) Altro Decreto, Ennesimo pasticcio. Secondo l'ultimo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte, infatti, da martedì 14 aprile potranno riaprire cartolerie, librerie e negozi che vendono vestiti per neonati e bambini. Tutto chiaro? Neanche per sogno. Come al solito il diavolo si nasconde nei dettagli. Da una parte ci sono infatti le eccezioni rappresentate dalle decisioni dei governatori di Lombardia e Piemonte, Fontana e Cirio, di non far riaprire sia le cartolerie che le librerie, dall'altra i dubbi interprettaivi ai quali, a poche ore dall'attuazione del Decreto, l'esecutivo non ha dato ancora risposta. Non è stato per esempio indicato un limite di età all'apertura dei negozi di abbigliamento e nel dubbio il rischio è che possa riaprire anche chi non vende solo vestiti per i bebè. Così come non è stato esplicitato se il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 aprile 2020) Altro. Secondo l'ultimo Dpcm firmato dal premier Giuseppe, infatti, da martedì 14 aprile potranno riaprire cartolerie, librerie eche vendono vestiti per neonati e. Tutto chiaro? Neanche per sogno. Come al solito il diavolo si nasconde nei dettagli. Da una parte ci sono infatti le eccezioni rappresentate dalle decisioni dei governatori di Lombardia e Piemonte, Fontana e Cirio, di non far riaprire sia le cartolerie che le librerie, dall'altra i dubbi interprettaivi ai quali, a poche ore dall'attuazione del, l'esecutivo non ha dato ancora risposta. Non è stato per esempio indicato un limite di età all'apertura deidi abbigliamento e nel dubbio il rischio è che possa riaprire anche chi non vende solo vestiti per i bebè. Così come non è stato esplicitato se il ...

