Emergenza Coronavirus: il bollettino di oggi della Protezione Civile (Di domenica 12 aprile 2020) Emergenza Coronavirus: la conferenza stampa di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile del 12 aprile. Il bollettino Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha diramato il bollettino odierno riguardo la diffusione del Coronavirus in Italia. Ecco quindi il numero aggiornato di guariti, contagiati e deceduti. oggi ci sono stati 1984 nuovi contagiati, per un totale di 102.253 persone attualmente positive. Da registrare purtroppo 413 morti per un totale di 19.898. I guariti oggi sono 1677 in più rispetto a ieri per un totale di 34.211. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Coronavirus - dal Papa a piedi a Roma all’infermiera stremata : foto simbolo dell’emergenza

Coronavirus - le Regioni meglio del governo nella gestione dell’emergenza

