Elena Santarelli: “Momento tragico. Grazie per il sostegno” (VIDEO) (Di domenica 12 aprile 2020) Elena Santarelli fa un rigraziamento su instagram: “Grazie per averci sostenuti in questo tragico momento” Ha pubblicato un VIDEO sul suo seguitissimo profilo instagram Elena Santarelli, saggio di Italia Si, con il quale ha ringraziato tutti coloro che hanno sostenuto il Progetto Heal, Grazie al quale sono stati raccolti 275.000€, 75.000 dei quali destinati all’emergenza coronavirus. A tal proposito ha scritto sui social: “Come promesso, nel VIDEO, con la massima trasparenza, vi racconto quanto abbiamo raccolto con la nostra campagna solidale”. Tale campagna è per il sostegno del finanziamento della ricerca scientifica sul coronavirus in età pediatrica nel centro covid dell’ospedale Bambin Gesù di Roma. Elena Santarelli annuncia sui social: “La settimana prossima doneremo 10 iPad per i ... Leggi su lanostratv Elena Santarelli ospite a Italia Sì in lacrime davanti a Marco Liorni

