Dramma a Treviso, Anna Maria e Giuseppe uccisi dal Covid a 48 ore di distanza dopo 60 anni insieme (Di domenica 12 aprile 2020) Lutto a Spresiano, in provincia di Treviso, per la morte di Anna Maria Guerrini, 81 anni, e del marito Giuseppe Barbisan, 85: sposati per quasi 60 anni, sono morti a 48 ore di distanza l'una dall'altro all'ospedale Ca' Foncello dove erano ricoverati per Coronavirus: "Inseparabili, hanno vissuto tutta la vita insieme". Leggi su fanpage Treviso - il dramma di Cristiana - mamma di 4 figli stroncata dal tumore (Di domenica 12 aprile 2020) Lutto a Spresiano, in provincia di, per la morte diGuerrini, 81 anni, e del maritoBarbisan, 85: sposati per quasi 60 anni, sono morti a 48 ore dil'una dall'altro all'ospedale Ca' Foncello dove erano ricoverati per Coronavirus: "Inseparabili, hanno vissuto tutta la vita insieme".

Giacinto_Bruno : Dramma a Treviso, Anna Maria e Giuseppe uccisi dal Covid a 48 ore di distanza dopo 60 anni insieme - SalvioSelcia : TREVISO: Dramma della solitudine, blindato per il Coronavirus: era morto in casa da un mese - gigi695 : Dramma della solitudine, blindato per il Coronavirus: era morto in casa da un mese - DiogenedArc : Dramma della solitudine, blindato per il Coronavirus: era morto in casa da un mese -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Treviso Dramma a Treviso, Anna Maria e Giuseppe uccisi dal Covid a 48 ore di distanza dopo 60 anni insieme Fanpage.it A Treviso il vescovo celebra la messa di Pasqua nel duomo deserto

E’ iniziata con questa riflessione sul tempo che stiamo vivendo e sul dramma di tante persone, di tante famiglie, l’omelia del vescovo di Treviso, Michele Tomasi, questa mattina in cattedrale, nella ...

Chieti, Cristo cade dalla croce durante processione/ Video, incidente in diretta tv

Qualcuno potrebbe interpretarlo come un segnale di presagio, visto il dramma che stiamo vivendo. Per altri, invece, si tratta di un semplice incidente. Fatto sta che quanto accaduto ieri durante una ...

E’ iniziata con questa riflessione sul tempo che stiamo vivendo e sul dramma di tante persone, di tante famiglie, l’omelia del vescovo di Treviso, Michele Tomasi, questa mattina in cattedrale, nella ...Qualcuno potrebbe interpretarlo come un segnale di presagio, visto il dramma che stiamo vivendo. Per altri, invece, si tratta di un semplice incidente. Fatto sta che quanto accaduto ieri durante una ...