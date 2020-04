Donatella Rettore a Domenica In dopo il cancro | la rivelazione alla Venier

Leggi su lanostratv

(Di domenica 12 aprile 2020)In,il: “Mara mi hai portato fortuna” Torna a raccontarsi in televisioneospite aIn. Di recente la cantante ha vissuto un difficile periodo: è stata operata per ben due volte a distanza di poche settimane per via di un tumore maligno e metastasi, proprio nei giorni più drammatici della pandemia sanitaria. “Posso dire di essere contenta e fortunata”, ha dichiaratoIn e poi ha fatto unaa Mara: “Mi hai portato fortuna”. La padrona di casa del contenitore del dì festivo di Rai1 non ha nascosto di aver trascorso giorni pieni di preoccupazione per le sue condizioni di salute. Fortunatamente è andato tutto bene e adessosi sta riprendendo. Essere stata in ospedale nei giorni più ...