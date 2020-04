Domenica In | Gina Lollobrigida confessa a Mara Venier | “Un periodo triste”

(Di domenica 12 aprile 2020): “Spero che questo momento triste passi presto” Anche oggi,12 aprile 2020, la zia di tutti gli italiani,, è entrata nelle nostre case per intrattenerci e raccontarci le fantastiche storie dei suoi ospiti. Davvero numerosi i personaggi che hanno preso parte alla trasmissione in collegamento dalle proprie case, tra questi c’è stata la meravigliosa, che, come chiunque altro, si è detta molto triste a causa del difficile. L’attrice, infatti, alla domanda della conduttrice: “Come stai?” ha così risposto, esprimendo il suo pensiero: “Spero che questo momento triste passi il prima possibile e che torneremo presto a sorridere“.ci ha poi raccontato di star trascorrendo la sua quarantena in compagnia dell’assistente ...

Gina Lollobrigida i racconta a Domenica In: la quarantena accanto al manager Andrea Piazzolla, la sua vita ricca di successi e la passione per la scultura ...12 aprile 2020 a. a. a. Siamo a Domenica In, la puntata è quella in onda su Rai 1 il giorno di Pasqua, domenica 12 aprile. E Mika, sempre mite e pacato, in quest'occasione si lascia un poco andare. Pa ...