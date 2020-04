Doctor Sleep: il flop del film annulla il progetto di un prequel di Shining (Di domenica 12 aprile 2020) I pessimi risultati commerciali di Doctor Sleep sembrano aver compresso la creazione di un franchise sull'universo di Shining di Stephen King. Mike Flanagan ha portato al cinema qualche mese fa Doctor Sleep, ovvero un sequel di Shining, il capolavoro di Stanley Kubrick tratto dal leggendario romanzo di Stephen King. Doctor Sleep purtroppo si è rivelato un flop, nonostante gli sforzi di Flanagan nel cercare di fondere il testo di King con l'immaginario di Kubrick. Un flop che potrebbe aver compromesso la creazione di un universo cinematografico legato a Shining. Warner Bros. aveva preso in considerazione l'idea di trarre un prequel di Shining sulla costruzione dell'Overlook Hotel e ora sono stati resi noti dei dettagli riguardo al progetto ormai accantonato. Cinque anni ... Leggi su movieplayer Doctor Sleep : ecco come è stato ricreato l'Overlook Hotel di Shining

