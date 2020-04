Dl liquidità, Bonafede dopo l’allarme di Greco e Melillo: “Garantire la legalità, verso modifiche al decreto in sede di conversione” (Di domenica 12 aprile 2020) “Bisogna certamente garantire la legalità, senza che però questo si trasformi in un appesantimento burocratico per le imprese che chiedono i finanziamenti straordinari in questo gravissimo momento di emergenza”. Il giorno dopo l’allarme lanciato dai procuratori capo di Milano, Francesco Greco, e di Napoli, Gianni Melillo, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a Repubblica anticipa che i suoi uffici legislativi sono al lavoro sulle correzioni da fare al testo del decreto liquidità. In fase di conversione il provvedimento sarà dunque modificato per rispondere ai rilievi dei pm, secondo i quali nella forma attuale il dl rischia di aprire la strada a “un imponente trasferimento di risorse pubbliche dallo Stato alle imprese governate da interessi opachi o prettamente illeciti“. Secondo Repubblica il capo delegazione di M5S nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 aprile 2020) “Bisogna certamente garantire la legalità, senza che però questo si trasformi in un appesantimento burocratico per le imprese che chiedono i finanziamenti straordinari in questo gravissimo momento di emergenza”. Il giornol’allarme lanciato dai procuratori capo di Milano, Francesco, e di Napoli, Gianni, il ministro della Giustizia Alfonsoa Repubblica anticipa che i suoi uffici legislativi sono al lavoro sulle correzioni da fare al testo del decreto liquidità. In fase di conversione il provvedimento sarà dunque modificato per rispondere ai rilievi dei pm, secondo i quali nella forma attuale il dl rischia di aprire la strada a “un imponente trasferimento di risorse pubbliche dallo Stato alle imprese governate da interessi opachi o prettamente illeciti“. Secondo Repubblica il capo delegazione di M5S nel ...

