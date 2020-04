Decessi aumentati del 65% al Nord e del 10% al Sud nei capoluoghi | a Brescia picco del

Leggi su fanpage

(Di domenica 12 aprile 2020) Isononelle città delin media del 65 per cento nell'arco di poco più di un mese, con il record del 195 per cento in più a. Lo certifica il rapporto 'Andamento della mortalità giornaliera (SiSMG) nelle città italiane in relazione all’epidemia di Covid-19' pubblicato dal Ministero della Salute. Lo studio analizza l'incremento dei morti in 19rispetto agli anni precedenti. Tra le città del Centro-sud considerate l'aumento è più basso, in media del 10 per cento.