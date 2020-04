De Luca ‘apre’ i cantieri | anzi no | “Troppi spezzettamenti | il 3 maggio la ripresa”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl governatore della Regione Campania è intervenuto in merito allo stop forzato dell’edilizia. Dopo aver snocciolato il calendario, il presidente ha ritenuto opportuno schedulare per il giorno 3la riapertura dei: “In relazione alle attività edili, abbiamo verificato con attenzione il calendario. E’ evidente che, per ragioni organizzative delle imprese, ipotrebbero aprire non prima del 20 aprile, ma dovrebbero chiudere dopo pochi giorni, per il fine settimana del 25/26. Per la settimana successiva, sarebbe possibile l’attività da lunedì 27 a giovedì 30. Insomma, ci sarebbero solo pochi giorni utili per una attività comunque a singhiozzo. Riteniamo allora che sia ragionevole una ripresa subito dopo il 3.Intendiamo utilizzare questi giorni per un incontro operativo ...