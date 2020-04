Covid-19: isolato il reparto di medicina del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (Di domenica 12 aprile 2020) Allerta nel Napoletano. Il reparto di medicina dell’ospedale civile di Pozzuoli, Santa Maria delle Grazie, è stato isolato per verifiche Covid 19 sul personale e sui pazienti. Il virus si sarebbe esteso nel reparto in seguito al ricovero di una paziente con problemi ematologici, ma con febbre persistente. Nell’ospedale, al momento, sono risultati positivi ai tamponi cinque operatori sanitari e due pazienti. Va tenuta quindi alta la guardia in questa “battaglia” contro il Covid-19. “I dati oscillano in base al numero dei tamponi e là fuori ci sono 10 volte i positivi accertati, che continuano a spargere il virus anche semplicemente tra i parenti durante le feste”. Così a La Stampa Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco. Di nuovi focolai “se ne creano di continuo a domicilio, ma per fortuna portano a ... Leggi su laprimapagina Covid-19 - agitazione al “Moscati” : il settimo caso non sarebbe stato isolato (Di domenica 12 aprile 2020) Allerta nel Napoletano. Ildidell’ospedale civile di, è statoper verifiche19 sul personale e sui pazienti. Il virus si sarebbe esteso nelin seguito al ricovero di una paziente con problemi ematologici, ma con febbre persistente. Nell’ospedale, al momento, sono risultati positivi ai tamponi cinque operatori sanitari e due pazienti. Va tenuta quindi alta la guardia in questa “battaglia” contro il-19. “I dati oscillano in base al numero dei tamponi e là fuori ci sono 10 volte i positivi accertati, che continuano a spargere il virus anche semplicemente tra i parenti durante le feste”. Così a La Stampa Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco. Di nuovi focolai “se ne creano di continuo a domicilio, ma per fortuna portano a ...

Legautnow : RT @frenchigg: Papà è vero che Regione Lombardia ha fatto riaprire RSA e non ha isolato i focolai contribuendo alla morte di oltre 10.000 p… - frenchigg : Papà è vero che Regione Lombardia ha fatto riaprire RSA e non ha isolato i focolai contribuendo alla morte di oltre… - glibralato : test fai da te Covid quarantena per fortuna mi sono isolato, ma avrei potuto ignorare quei lievi sintomi RISULTATO… - DeboraDeSpirito : RT @INGFiore2: Se i politici invece di puntare su ospedali e indicazioni OMS, che chiedeva di controllare cinesi e chi era venuto in contat… - aneresblu : RT @INGFiore2: Se i politici invece di puntare su ospedali e indicazioni OMS, che chiedeva di controllare cinesi e chi era venuto in contat… -