Covid-19, Cristiano Ronaldo con la maschera italiana: "Restiamo uniti"

Covid-19, Cristiano Ronaldo posa con la maschera italiana su Instagram: "Restiamo uniti e facciamo tutto il possibile per aiutare" Cristiano Ronaldo si sta mantenendo molto attivo in questo periodo di quarantena forzata in Portogallo. Il campione della Juventus si è dato un gran da fare per sostenere i più bisognosi nel suo Paese e in Italia.

Cristiano Ronaldo dona 35 posti di terapia intensiva per combattere il Covid19

TERRA SANTA Gerusalemme, capi cristiani: nel dramma Covid-19, Cristo risorto speranza e consolazione

Andrea Bocelli, concerto di Pasqua nel Duomo di Milano

Senza la presenza del pubblico come prevere la normativa per l’emergenza coronavirus. In un Duomo vuoto ... Infine, “Amazing Grace”, celeberrimo inno cristiano di ringraziamento, concepito nel ‘700 e ...

Venti persone Il triste bilancio dei contagiati

Un bilancio tutt’altro che trascurabile quello del Comune dell’altopiano: ad oggi il numero dei contagiati dal coronavirus raggiunge è arrivato a 20 persone, mentre quello dei decessi a quattro. Una s ...

