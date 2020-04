Coronavirus, Zaia: “200mila tamponi in Veneto, riaprire le scuole è un errore” (Di domenica 12 aprile 2020) “Ormai siamo a 200mila tamponi in Veneto, la macchina funziona, siamo a pieno regime“. Così il governatore del Veneto Luca Zaia in diretta fb in merito all’emergenza Coronavirus. “Ad oggi sono 18356 le persone in isolamento, 14077 quelle positive, ma l’aumento dei positivi non è un indicatore, la crescita si spiega col numero di tamponi che facciamo, Chi non ha positivi vuol dire che non fa tamponi, tra l’altro solo l’1,3% dei medici negli ospedali è positivo, sui 110mila medici: ciò significa che il sistema di protezione nella sanità funziona. Le protezione da parte dei medici ci sono state. In terapia intensiva ci sono 249 persone. I morti sono 759, con quelli fuori dagli ospedali abbiamo passato gli 800.”, aggiunge Zaia. “riaprire le scuole è un errore, l’aula è ... Leggi su meteoweb.eu BOLLETTINO VENETO - CONFERENZA STAMPA/ Diretta video Zaia : +4 morti per coronavirus

"Ormai siamo a 200mila tamponi in Veneto, la macchina funziona, siamo a pieno regime". Così il governatore del Veneto Luca Zaia in diretta fb in merito all'emergenza Coronavirus. "Ad oggi sono 18356 le persone in isolamento, 14077 quelle positive, ma l'aumento dei positivi non è un indicatore, la crescita si spiega col numero di tamponi che facciamo, Chi non ha positivi vuol dire che non fa tamponi, tra l'altro solo l'1,3% dei medici negli ospedali è positivo, sui 110mila medici: ciò significa che il sistema di protezione nella sanità funziona. Le protezione da parte dei medici ci sono state. In terapia intensiva ci sono 249 persone. I morti sono 759, con quelli fuori dagli ospedali abbiamo passato gli 800.", aggiunge Zaia. "riaprire le scuole è un errore, l'aula è ...

