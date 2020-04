Coronavirus, von der Leyen avverte: anziani a casa fino alla fine dell’anno (Di domenica 12 aprile 2020) Pasqua diversa per il Paese e per il mondo che si trova a dover affrontare l’emergenza Coronavirus. L’Italia resterà in lockdown fino al prossimo 3 maggio, ha detto Conte nel suo ultimo discorso alla nazione, e intanto non arrivano notizie più rassicuranti nemmeno dal resto d’Europa. In un’intervista al quotidiano tedesco Bild, Ursula von der Leyen ha rilasciato alcune dichiarazioni su anziani e sulla prossima estate. anziani in casa fino al prossimo anno anziani a casa in isolamento fino alla fine del 2020, è questa il pensiero della presidente della Commissione europea. “So che è difficile, che l’isolamento è un peso ma è una questione di vita o di morte. Dobbiamo essere disciplinati e rimanere pazienti“, ha spiegato durante l’intervista. La speranza è che un ... Leggi su thesocialpost Von der Leyen : "Anziani isolati fino a fine anno"/ Coronavirus : "In gioco la vita"

